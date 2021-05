Les gros titres...

La PS5 est toujours difficile à se procurer, toutefois, cela n'empêche pas Sony de proposer de nouveaux accessoires pour sa nouvelle console.Dès le mois prochain, soit en juin, il sera possible de se procurer de nouveaux modèles de DualSense. Ainsi, vous pourrez mettre la main sur la Cosmic Red et la Midnight Black, des DualSense sur le thème de l'espace et de la galaxie. Le modèle Midnight Black comporte deux nuances subtiles de noir et de gris clair. Il symbolise l’espace vu à travers une nuit étoilée. Le modèle Cosmic Red, quant à lui, présente un design noir et rouge agressif qui s’inspire des nuances de rouge vif que l’on retrouve à travers le cosmos. La date exacte de lancement n'a pas été annoncée, Sony vous invite à consulter les sites des différents détaillants pour pouvoir réserver votre DualSense. Il en est de même pour le prix, mais sur le site de certains détaillants elles sont affichées à 95,19$, soit 5 $ de plus que la DualSense.

« Notre objectif est toujours de trouver des designs qui vont surprendre et plaire à nos fans. Ces nouveaux coloris sont le résultat d’un processus de sélection exhaustif. Nous voulions que les nouveaux coloris de la manette soient complémentaires, tout comme la manette sans fil DualSense originelle et la console PS5, alors nous avons conçu ces coloris sur le thème de la galaxie, car cela nous semblait être la progression naturelle pour la PS5 et les accessoires originels. » – Leo Cardoso

« Les deux modèles Midnight Black et Cosmic Red possèdent une teinte bleue subtile qui produit des nuances de rouge et de noir uniques. Cette teinte bleue est également présente sur la manette sans fil DualSense originelle de sorte que les trois coloris s’accordent bien. Les couleurs des touches de la manette et les détails ont également été conçus pour s’adapter aux nouveaux coloris.

Nous espérons que ces nouveautés raviront nos fans et leur permettront d’apprécier encore plus leurs sessions de jeu. » – Satoshi Aoyagi