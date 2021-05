Les gros titres...

Le 20 mai prochain, Activision réserve une petite surprise aux amateurs des années 80. En fait, via le Twitter officiel du jeu Call of Duty , les responsables du Twitter titillent les joueurs avec quelques messages. Sur l'un d'eux, on peut lire ''Some heroes Die Hard. Others draw First Blood. The action begins May 20th.'' Ce message est accompagné d'une image où l'on peut apercevoir le fameux Nakatomi Plaza (ou si vous préférez le Fox Plaza) et un guerrier qui ressemble à Rambo. L'image porte le titre 80's Action Heroes. On peut donc imaginer qu'Activision proposera du contenu avec les héros des enfants des années 80. Certes, aucune annonce officielle n'a été faite pour l'instant, mais si l'on se fie à l'image, ces personnages seront disponibles sur Call of Duty : Black Ops Cold War, Warzone et Call of Duty Mobile. Bref, vivement l'annonce officielle que l'on peut découvrir davantage de détails.