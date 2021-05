Les gros titres...

Après avoir sorti que 9 jeux vidéo sur une période de 25 ans, Remedy Entertainment semble vouloir accélérer la cadence. Via le dernier bilan financier de la compagnie , on apprend aujourd'hui que le nouveau AAA développé pour le compte de Epic Games vient d'entrer en pleine production (la rumeur persiste qu'il s'agit de Alan Wake 2) et qu'un deuxième jeu vidéo à plus petite échelle est toujours en phase de pré-production. On rappelle que Remedy sera derrière la campagne solo de CrossfireX/CrossfireHD (qui devrait logiquement sortir en 2021) et qu'en plus des deux projets Epic Games, le studio a formé une nouvelle équipe nommée Vanguard pour créer une expérience free-to-play en mode coopération en ligne. Sans oublier un dernier projet que le PDG de Remedy qualifie d'excitant. Pour la forme, on se repasse la dernière bande-annonce de CrossfireX qui date de juillet 2020: