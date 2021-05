On parle de Resident Evil Village

Date de sortie : 7 mai 2021

Type de jeu : Action, aventure, FPS

Développeur: Capcom

Éditeur : Capcom

Plateformes : PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, PC

Prix: 79.99$ CAD

L'évolution de la série Resident Evil Village semble se découper en deux branches. D'un côté, nous avons droit à des reboots/remasters des anciens titres comme Resident Evil 2 et Resident Evil 3, tandis que de l'autre nous avons droit à une suite de jeux vidéo à la première personne initiés en 2017 par Resident Evil 7. En ce mois de mai 2021, Capcom nous offre la suite des aventures de Ethan Winters qui ont débutées dans Resident Evil 7. Resident Evil Village se déroule 3 ans après les événements de Resident Evil 7, mais nul besoin d'avoir joué au précédent titre pour comprendre l'histoire. Malgré tous ses défauts, dont une histoire très cheese de type série Z qui peut tenir sur une napkin, Resident Evil Village se présente comme une aventure mémorable. Les développeurs s'éloignent encore un peu plus du côté survival horreur pour offrir un jeu vidéo beaucoup plus action aventure (malgré de beaux moments gores). Pas de prise de tête, Resident Evil Village est un blockbuster feel good et mon jeu préféré de ce début d'année 2021.

+L'ambiance aventure horreur

+Réalisation soignée

+Une aventure qui démarre sur sur les chapeaux de roues

+Des ennemis soignés et diversifiés

-Les bruitages classiques Resident Evil sont d'une autre époque

-Un personnage principal sans personnalité

-La jouabilité FPS mériterait d'être retravaillée pour offrir plus de confort

-Un dernier tiers de moindre qualité