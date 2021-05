Les gros titres...

C'est le moment de la saison 14 de Destiny 2 qui est active jusqu'au 24 août.

La Saison du Symbiote ajoute quelques éléments intéressants comme la possibilité de composer une escouade de six joueurs et utiliser la technologie symbiotique pour pirater le réseau Vex. Découvrez chaque semaine de nouvelles vulnérabilités du réseau et des clés symbiotiques qui seront plus importantes au fil de l'avancée de la Saison. La nouvelle fonctionnalité de synthèse d'armure par Ada-1 à la Tour permet de créer des ornements universels à partir de n'importe quelle pièce d'armure.

En terminant mentionnons que depuis hier, toutes les combinaisons de couleurs des pièces d'armures sont accessibles sans avoir à les débloquer