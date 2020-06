Les gros titres...

Dans ce nouvel épisode du Dany & Reny Show on vous parle de plusieurs jeux en plus du support arrière pour les Dualshock 4. Voici donc sans plus attendre ce nouvel épisode :

Les jeux traités dans cet épisode :

Nom:Daymare 1998

Type:Shooter

Editeur:

Platforme:Xbox One

Studio:Invader Studios, Pub Interactive

Prix:$40

Nom:Those Who Remain

Type:Survival

Editeur:Wired Production

Platforme:Xbox One

Studio:Camel 101

Prix:$20

Nom:Golf WithYour Friends

Type:Sport

Editeur:Team 17,Blacklight Interactive

Platforme:Xbox One

Studio:Team 17, Blacklight Interactive

Prix:

Nom:Inner Friend

Type:Enigme

Editeur:Playmind

Platforme:Xbox One

Studio:Playmind

Prix:$14.99

Nom:Construction simulator 3

Type:Sim

Editeur:Astragon

Platforme:Xbox One

Studio:Weltenbauer

Prix:$20.00

Nom:Streets of rage 4

Type:Side Scroller,Fighting

Editeur:Dot Emu, Yooreka Studios

Platforme:Xbox One

Studio:Dot Emu, Lizard Cube, Guard Crush Games

Prix:$24.99

Nom:Minecraft Dungeons

Type:Dungeon Crawler

Editeur:

Platforme:Xbox One

Studio:Mojang Studios

Prix:$20.00 ou $30.00 Hero Edition

Nom:Stranded Deep

Type:Survie

Editeur:Beam Team Games

Platforme:Xbox One

Studio:Beam Team Games

Prix:$15.00

Nom:Fractured Minds

Type:Puzzle

Editeur:Wired Productions

Platforme:Xbox One

Studio:Emily Games

Prix:$1.99

Nom:Fury Unleashed

Type:Side Scroller,Shooter

Editeur:Awesome Games Studio

Platforme:Xbox One

Studio:Awesome Games Studio

Prix:$19.99

Nom:Moving Out

Type:Action,Famille

Editeur:Team 17

Platforme:Xbox One

Studio:Deum Games, Smg Studio

Prix:$22.49

Nom:Bucket Knight

Type:Side Scroller, Action

Editeur:Pidgeon Dev Games, Sometimes You

Platforme:Xbox One

Studio:Pidgeon Dev Games, Sometimes You

Prix:$4.99

Nom:Hidden Through Time

Type:Puzzle, Famille

Editeur:

Platforme:Xbox One

Studio:Crazy Monkey Studios

Prix:$7.99

Nom:Totally Reliable Delivery Service

Type:Action

Editeur:Tinybuild Games

Platforme:Xbox One

Studio:We’re Five Games

Prix:$14.99

Nom:Journey To The Savage Planet

Type:Action,First Person

Editeur:505 Games

Platforme:Xbox One

Studio:Typhoon Studios

Prix:$39.99

Nom:Saints Row 3 Remastered

Type:Action

Editeur:Deep Silver,Thq, Kotch Media

Platforme:Xbox One

Studio:Volition, Spearsoft, Deep Silver

Prix:$39.99

Nom:Maneater

Type:Action

Editeur:Tripwire Interactive,Deep Silver

Platforme:Ps4

Studio:Tripwire Interactive, Blindside Interactive

Prix:$34.99

Nom:Ps4 Under Button

Type:Ajout Manette

Editeur:Playstation

Platforme:Ps4

Studio:

Prix:$39.99

Nom:Broken Lines

Type:Action

Editeur:

Platforme:Switch

Studio:Porta Play

Prix:$24.99

Nom:Neon City Riders

Type:Action

Editeur:Bromio

Platforme:Switch

Studio:Mecha Studios

Prix:$19.99

Nom:Dread Nautical

Type:Survie,Action

Editeur:

Platforme:Switch

Studio:Zen studios

Prix:$20.00

Nom:Convoy

Type:Roguelike

Editeur:Indietopia Studios, Triangle Studios

Platforme:Switch

Studio:Convoy Games, Triangle Studios

Prix: +- 20$