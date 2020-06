Les gros titres...

Le prochain projet du studio Hazelight sera révélé lors de la présentation EA Play. Ainsi, après Brothers : A Tale of Two Sons et A Way Out nous aurons droit à un nouveau titre. Le créateur Josef Fares a révélé sur son compte Twiter que ce dernier allait être annoncé dans l’EA Play qui se déroulera le 18 juin prochain. Certes, ce jeu ne sera pas le seul titre dévoilé lors de l’EA Play, mais A Way Out avait su surprendre les amateurs avec son mode coopératif. C’est donc un rendez-vous le 18 juin.