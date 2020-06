Les gros titres...

Nom: The Last of Us Parti II

Type: Action/Aventure

Éditeur: Sony Interactive Entertainment

Plateforme: PlayStation 4

Studio: Naughty Dog

Prix: 79,99 CAD

Voilà, l'attente est enfin terminés, les amateurs de la franchise The Last of Us peuvent enfin se plonger dans cet univers postapocalyptique. Vous pourrez suivre les péripéties d'Ellie alors qu'elle continue de survivre dans ce monde dévasté, remplie de violence, de souffrance et bien sûr d'infectés. Est-ce que cette suite est à la hauteur de nos attentes? La réponse est OUI et voici pourquoi :

+ L'aspect visuel qui nous en met pleins les yeux

+ La prise en main

+ L'histoire qui est toujours aussi captivante

+ La bande-son

+ La durée de vie entre 20 et 30 heures

+ Les personnages

- pas d'option en ligne (mais est-ce qu'on en veut vraiment?)