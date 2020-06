Eidos étend ses tentacules jusqu'à Sherbrooke

Signe que le Québec s'illustre toujours comme pôle canadien du développement de jeux vidéo, l'éditeur Square Enix étend ses opérations jusqu'à Sherbrooke via sa filiale Eidos-Montréal. Le plan prévoit d'ici 2025, l'embauche de 100 employés. Se rapprocher de la main d'oeuvre devient en enjeu pour les studios qui enchaînent projets après projets. Le studio se nommera tout simplement Eidos-Sherbrooke.

« Il y a plus de deux ans s'est amorcé une réelle réflexion sur la nouvelle vision d'Eidos-Montréal, et la création de ce nouveau chapitre régional y est étroitement liée. Nous souhaitions continuer notre croissance contrôlée et garder l'humain et la technologie au cœur de cette vision, explique David Anfossi, Chef de Studio Eidos-Montréal. L'ouverture de ce nouveau studio expert permettra d'offrir des outils aux développeurs de contenus qui viendront enrichir l'expérience et l'immersion des joueurs. La proximité avec Montréal, les universités de renom ainsi que la qualité de vie que l'on retrouve à Sherbrooke sont des critères ayant contribué au choix final. »