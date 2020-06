À l'affiche sur Cinévore.ca

Nintendo nous donne un peu plus de détails sur le prochain Paper Mario (intitulé The Origami King). En plus d'apporter un style visuel plus travaillé, ce nouvel épisode proposera des combats au tour par tour un peu plus dynamique. Avant chaque affrontement, le joueur aura l'occasion d'enligner les ennemis en faisant pivoter l'arène de combats. Une nouvelle approche qui devra également être utilisée pour vaincre les nombreux boss loufoques. Le jeu sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch à partir du 17 juillet prochain.