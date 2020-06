Horizon 2 Forbidden West bientôt sur PS5

Horizon 2 Forbidden West est probablement le plus jolie jeu vidéo montré lors du dévoilement de la PlayStation 5. Toujours développé par Guerilla Games, le jeu nous en apprendra plus sur l'histoire de Aloy qui se dirige maintenant vers l'Ouest américain. Toujours plus grandiose et coloré, Horizon Forbidden West devrait nous en donner pour notre argent. Selon les premiers retours, le jeu serait prévu début 2021... En attendant une vraie date de sortie, la première bande-annonce est disponible ci-dessous!