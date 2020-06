Après avoir vu des images stylisées réalisées par de talentueux amateurs de PhotoShop qui y allaient de leurs visions de ce que devrait être la PS5, Sony dévoile enfin la vraie console officiellement. On apprend aussi qu'il y aura non pas un mais deux modèles de PS5, un avec lecteur de disques Blu-ray et l'autre sans lecteur, ne reposant que sur les jeux téléchargeables.

Pour votre bon plaisir, voici la vidéo de présentation: