Torn Banner Studios et TripWire on annoncé que le jeu de combat multijoueur Chivalry 2 sera disponible sur Xbox One, Xbox One Series X, PS4, PS5 et PC cette année. Le plus beau c’est qu’il sera possible d’y jouer en mode ‘’crossplay’’ donc le parc de jeu sera très grand. Cette suite à Chivalry Medieval Warfare vous plonge dans la peau de chevalier qui doit combattre d’autres joueurs. Certes, voici un jeu qui saura plaire aux amateurs de combats d’épée.