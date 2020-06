Les gros titres...

Plusieurs annonces intéressantes ont été effectuées par Bungie aujourd'hui concernant le jeu Destiny 2. D'abord outre le fait que l'extension Season of Arrivals s'ajoute aujourd'hui qu'il y en aura un autre nommé Beyond Light qui nous arrivera le 22 septembre prochain sur Stadia, PC, Xbox One et PS4.

Une nouvelle puissance est née dans le Vaisseau Pyramide au dessus d'Europe, où un sombre empire s'est éveillé et s'est rallié sous la bannière de la Kall des Ténèbres déchue, Vigris. Rejoignez d'autres Gardiens et détruisez cet empire à tout prix... même en utilisant les Ténèbres.

A également été confirmé par Bungie que le jeu Destiny 2 sera disponible sur les deux prochaines consoles Xbox Series X et PS5. Si vous possédez le jeu dans la version actuelle sur Xbox One et PS4, vous aurez accès à la version Xbox Series X et PS5 gratuitement. Si nous savons que le jeu supportera le cross play entre la PS4 et la PS5, nous devrons encore attendre pour la confirmation cette compatibilité entre Xbox One et Xbox Series X.

Bande-annonce de l'ajout Beyond Light :