Les gros titres...

Dernièrement, les gens de Codemasters rendaient disponibles une vidéo spectaculaire du prochain chapitre de sa franchise de rally DiRT. Clairement nous avons été surpris de la qualité visuel de DiRT 5 en 4k sur PS5 et Xbox Series X mais qu'en est-il du mode carrière? Voilà qu'a été répondu plusieurs des questions par l'équipe de développement. Entre autre, que la carrière sera divisée en 5 chapitres offrant plusieurs chemins à suivre par le joueur, ce qui signifie que vous pouvez choisir les événements auxquels vous souhaitez participer. Le jeu implique un total de 130 événements à travers neuf types d'épreuves différentes.

DIRT 5 sera disponible à partir d'octobre pour Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4 et PC via Steam, et pour Google Stadia début 2021.

Voici les détails tels que publiés par Codemasters.

DEVANT LES PROJECTEURS

Dans un monde de course hors route plein de superstars, la carrière de DIRT 5 vous permet de vous démarquer des autres et de vous assurer que personne n'oublie jamais votre nom.

Le joueur est plongé dans une série de courses hors route de renommée mondiale qui offre une action extrême constante, continent à continent, dans toutes sortes d'événements amplifiés. Alors que vous commencez à vous mouiller les pieds et à faire le buzz sur la scène de la course, vous attirez l'attention d'Alex Janièek - mieux connu sous le nom d'AJ, exprimé par le légendaire Troy Baker. Superstar incontestée et favorite des fans dans le monde de DIRT, AJ vous prend rapidement sous son aile, vous montrant ce qu'il faut pour atteindre le sommet du sport qu'il domine depuis des années.

Cependant, vous n'êtes pas le seul nouveau coureur à faire sensation. Entrez Bruno Durand - le vétéran ultra-compétitif, froid et calculé, exprimé par nul autre que Nolan North. Champion dans d'autres disciplines tout-terrain, le talent de Bruno et sa puissance d'étoile signifient qu'un affrontement avec AJ est inévitable, mais les retombées d'une course épique entre ces deux icônes jettent les bases pour vous de créer votre propre héritage dans le sport.

L'histoire entière, votre voyage et bien plus sont couverts en profondeur par le podcast DIRT de Donut Media, hébergé par James Pumphrey et Nolan Sykes de l'équipe Donut. Leur énergie et leur excitation correspondent à l'ambiance du monde de la course DIRT, et entre les événements, ils réagissent à tous les moments clés de votre histoire, avec des invités spéciaux, dont AJ et Bruno, le champion des W Series Jamie Chadwick, et la personnalité du jeu et de la culture automobile SLAPTrain.

CHOISISSEZ VOTRE AVENTURE

Voilà donc l'histoire - mais comment allez-vous la vivre?

La carrière est divisée en cinq chapitres pour couvrir les moments clés du récit. Chaque chapitre offre plusieurs chemins à suivre par le joueur, ce qui signifie que vous pouvez choisir les événements auxquels vous souhaitez participer à travers le chapitre. Si vous le souhaitez, vous pouvez toujours participer à tout ce qu'il y a à offrir, c'est-à-dire plus de 130 événements à travers neuf types de courses différents, mettant en vedette chaque emplacement dans DIRT 5.

Terminez les courses pour ouvrir de nouveaux événements dans le chapitre; plus vous placez haut, plus vous gagnerez de Timbres. Une certaine quantité de Timbres est nécessaire pour déverrouiller le Main Event de chaque chapitre, donc mieux vous performerez, plus vite vous pourrez progresser. Les événements principaux sont la conclusion de chaque chapitre et un test plus difficile pour le joueur. Terminez troisième ou supérieur pour passer au chapitre suivant.

Mais ce n'est pas tout. Accomplissez certains objectifs tout au long des événements de carrière pour débloquer des Throwdowns secrets, où vous allez en tête-à-tête avec un challenger féroce dans des événements épiques.

REPRÉSENTER LES PLUS GRANDES MARQUES DU MONDE

Pour parcourir le monde, piloter des véhicules incroyables et faire partie de cette ambiance, vous aurez besoin de sponsors. En tant que recrue que tout le monde regarde - et il y a quelques grands noms qui aimeraient vous parler…

20 marques du monde réel sont disponibles pour vous parrainer en mode Carrière, y compris Monster Energy, Sparco, Michelin, Fatlace et Codemasters. Chaque sponsor aura des récompenses uniques lorsque vous vous inscrivez avec lui, y compris une livrée exclusive de cette marque, des autocollants à utiliser dans l'éditeur de livrées et un bonus de signature de devise. Chaque parrain aura des objectifs, à long et à court terme, qu'il souhaite que vous atteigniez dans votre carrière. Faites cela et vous augmenterez votre rang de réputation, ce qui vous donnera une récompense ultime une fois que vous atteindrez le rang le plus élevé.

Les joueurs peuvent passer à un nouveau sponsor quand ils le souhaitent dans Career, bien que plus tôt vous quittez un sponsor, moins vous pouvez recevoir de récompenses, surtout si vous ne respectez pas le contrat de course minimum de votre sponsor. Alors, resterez-vous fidèle à une seule marque, ou verrez-vous ce que plusieurs sponsors ont à offrir tout au long de votre parcours professionnel? Le choix t'appartient.

PARTAGEZ LE VOYAGE

Tu veux emmener certains de tes amis pour la balade? L'option d'écran partagé à quatre joueurs de DIRT 5 est incluse dans le mode Carrière!

Pour tous les événements de carrière mettant en vedette plusieurs voitures sur la piste, chaque joueur supplémentaire prend la place d'un pilote IA. Ils ne sont pas seulement là pour vous encourager non plus; la position finale la plus élevée de tout joueur est celle qui est comptée dans Carrière, ce qui signifie que vous pourriez gagner plus de Timbres, plus de bonus de sponsor et plus de devises en faisant équipe. Alors que ces récompenses gagnées ne comptent que pour le joueur hôte, chaque joueur supplémentaire recevra des XP et des récompenses en devises pour ses propres comptes, qu'il aura à chaque fois qu'il jouera à DIRT 5 en tant que joueur hôte.