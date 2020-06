Les gros titres...

Sur différents blogues hier, on a pu voir très brièvement une vidéo de gameplay fuitée de la phase pré-Alpha du prochain jeu de la franchise Call of Duty développé par Treyarch. Naturellement, Activision aurait fait valoir ses droits rapidement en interceptant ce clip alors que le jeu n'a jamais été officiellement annoncé. Aux fins de rappel, ceux qui testent le jeu en ce moment ont tous signé un NDA empêchant de divulguer des images. Selon la vidéo fuitée hier, celui que l'on désigne par Call of Duty 2020 serait en principe nommé Call of Duty: Cold War. Dossier à suivre...

