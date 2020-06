En 2011, le géant éditeur Electronic Arts annonçait le retrait de ses jeux du catalogue Steam pour lancer sa propre plateforme EA Origin. Voilà que la compagnie amorce progressivement le retour de plusieurs de ses jeux les plus populaires sur Steam dont les Dragon Age et la série Need For Speed. On dit que dans la première vague, plus de 25 jeux seront ajoutés. La stratégie d'EA se centre désormais autour du service EA Access qui s'invitera dans la plateforme Steam.