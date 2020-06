Les gros titres...

Les joueurs qui attendent avec impatience la sortie des nouvelles saisons de Call of Duty Modern Warfare et Call of Duty : Mobile devront patienter plus longtemps. En fait, Activision a laissé entendre que la sortie de la saison 4 pour MW et de la saison 7 pour CoD Mobile allaient être reportées, et ce, sans ne donner de date. C’est en support aux actes de racismes et tout ce qui se passe aux États-Unis qu’Activision a décidé de repousser leur lancement.

Voici le communiqué d’Activision:

“While we all look forward to playing the new seasons of Modern Warfare, Warzone and Call of Duty: Mobile, now is not the time. We are moving the launches of Modern Warfare Season 4 and Call of Duty: Mobile Season 7 to later dates. Right now it’s time for those speaking up for equality, justice and change to be seen and heard. We stand alongside you,”

Activision n’est pas le seul studio à avoir repoussé des événements puisque Microsoft, Sony, Electronic Arts et beaucoup d’autres ont déjà annoncé le report de leur événement en soutien à la cause.