Les gros titres...

Suivant la sortie du jeu Minecraft Dungeons sur Xbox One, PS4, Switch et Windows 10, Mojang annonce déjà le premier DLC jungle Awakens au début de juillet prochain. Cet ajout bonifie le jeu de 3 missions, de nouvelles armes, nouvelles armures et artefacts.

Sur la question de la correction de bogues qui affectent un peu le jeu et l'ajout du crossplateform play, Mojang Studios précise travailler sur ces deux aspects sans toutefois donner de date sur le déploiement de la mise à jour. Minecraft Dungeons peut être téléchargé gratuitement via l'abonnement GamePass de la Xbox et Windows.

En terminant, mentionnons qu'un autre DLC nommé Creeping Winter, sera disponible avant la fin de l'année 2020.