Les gros titres...

Le jeu de Team Junkfish, Monstrum est maintenant disponible en version dématérialisée sur les consoles PS4, Xbox One et Nintendo Switch. La version physique sera offerte plus tard en raison du Covid-19. Ce jeu indépendant va plaire aux amateurs de jeu d’horreur et de survie.

‘’ Dans Monstrum, les joueurs doivent s'échapper d'un cargo des années 70, alors même qu'ils sont pourchassés par un monstre terrifiant qui rôde dans les couloirs à l'abandon. Grâce à sa génération procédurale complexe, les salles et les couloirs du navire changent à chaque nouvelle partie. Avec un monstre aléatoire qui les recherche activement, les joueurs doivent se préparer à toutes les éventualités tandis qu'ils parcourent un environnement sinistre jamais vraiment sûr. Il y a trois monstres uniques dans Monstrum, possédant chacun un comportement et des caractéristiques propres. Seuls les joueurs les plus endurcis, capables d'identifier chaque monstre et de s'adapter à leur comportement, pourront s'échapper. Tirez profit des nombreux objets disséminés à travers le navire pour créer des distractions ou accéder à des zones où vous ne pouviez pas pénétrer auparavant. ‘’

Caractéristiques :

● Survivez dans un nouvel environnement et à un nouveau monstre à chaque partie

● Utilisez ce que vous trouvez pour tromper les monstres et vous échapper du navire

● Cachez-vous, détournez leur attention et courez, mais faites attention aux nombreux pièges

● Essayez de rester en vie ou recommencez tout depuis le début

Afin de vous donner un petit avant-goût de Monstrum, voici sa bande-annonce de lancement,