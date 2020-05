Les gros titres...

Bien que le E3 soit annulé en raison du Covid-19, cela n’empêche pas les compagnies et studios à offrir une alternative aux joueurs. Eh bien, marquez la date du 23 juin en gros marqué sur votre calendrier, puisque vous ne voudrez pas manquer le NewGamePlusExpo. Ce dernier sera présenté sur Twitch de 8 heures, heure du pacifique. Parmi les studios qui présenteront du contenu on retrouve Aksys Games, Atlus, Arc System Works, NIS America, Sega, Grasshopper Manufacture, WayFoward Koei Tecmo et beaucoup plus encore. Peut-être, allons nous découvrir de nouveaux détails sur Yakuza : Like Dragon et No More Heroes 3. Voici donc la liste complète des studios qui feront partie de cet événement :



• Actiil

• Arc System Works

• Aksys Games

• Atlus

• Grasshopper Manufacture

• Idea Factory

• Inti Creates

• Koei Tecmo

• Natsumi Inc.

• NIS America

• Playism

• Sega

• SNK

• Spike Chunsoft

• WayForward