Les gros titres...

Le studio indépendant Beyond Fun Studio basé chez-nous à Québec vient de mettre en ligne sur Kickstarter son premier projet de jeu en financement participatif. Il s'agit du projet Aeolis Tournament dont la campagne se termine le 13 février. Le groupe qui cherche à récolter 20 000 $ en est déjà à 5 000 $ au moment d'écrire ces lignes.

Aeolis Tournament est un party game 3D jouable jusqu’à 8 avec de multiples modes de jeu basés sur une mécanique simple à un bouton. Les personnages utilisent leurs canons à air pour contrôler le vent et interagir avec leur environnement. Aeolis Tournament compte sur une expérience de jeu basée sur la physique, un mode tournoi et du multijoueur à la fois local et en ligne.

Aeolis Tournament est en cours de développement et sa sortie est prévue pour le printemps 2020 sur Steam (PC, MacOS, Linux) et Nintendo Switch.