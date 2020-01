DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Lors d’une diffusion web, Bethesda a dévoilé une bande-annonce pour le jeu Doom Eternal. Dans cette dernière, vous pourrez avoir un avant-goût des meurtres, des ennemis, tels que les Marauder et le Gladiator sans oublier la nouvelle arme Crucible. Bref, c’est par le biais d’une superbe vidéo que le studio tente de vous séduire et de vous incitez à faire l’acquisition du jeu le 20 mars prochain sur PC, PS4 et Xbox One. Une version Nintendo Switch est prévue, mais pour l’instant il n’y a aucune date d’annoncée.