DERNIÈREMENT SUR ACCROTECHNO

Pour la deuxième année consécutive, la division PlayStation de Sony ne sera pas de la Grand-Messe du jeu vidéo américaine en juin prochain. Sony précise avoir misé sur plusieurs petits événements un peu partout à travers le monde plutôt que sur l'E3. Il s'agit d'une nouvelle un peu surprenante alors qu'il s'agit d'une année d'introduction d'une nouvelle console par Sony avec la PlayStation 5. La compagnie japonaise laissera donc toute la vitrine à Microsoft et sa prochaine Xbox comme ça été le cas l'an dernier lors de l'E3 2019.

Naturellement, les gens de l'ESA, l'organisme derrière l'organisation de l'E3 ont commenté l'annonce de Sony : L'E3 est un événement emblématique célébrant l'industrie du jeu vidéo et mettant en vedette les personnes, les marques et les innovations redéfinissant le divertissement aimé par des milliards de personnes à travers le monde. L'E3 2020 sera un spectacle passionnant et énergique présentant de nouvelles expériences, des partenaires, des espaces d'exposants et une programmation qui divertiront les nouveaux et les anciens joueurs.